В Бакинском государственном цирке состоялась премьера самой зрелищной программы за последние 20 лет, сообщает #.

Ажиотаж к цирковому шоу побил все рекорды — не считая первый день гастролей, когда в качестве зрителей были приглашены дети шехидов и ветеранов 44-дневной Отечественной войны, все остальные выступления артистов были отмечены завидным солдаутом.

«Билетов нет», — разводят кассиры руками.

Яркое и зрелищное шоу DZIVA, организованное обладателем высшей цирковой награды Аллахверди Исрафиловым, обьединило артистов из разных стран, в том числе и тех, кто выступал в программах цирковой «Мекки» – Монте-Карло и в легендарном Cirque du Soleil.

Среди звездных артистов — жонглер Павел Ружило — постоянно гастролирующий артист, работающий в лучших мировых цирках и варьете, лауреат различных премий, участник самого престижного международного циркового фестиваля в Париже Festival Mondial du Cirque de Demain («Цирк завтрашнего дня»), где был удостоен за свое мастерство «бронзовой медали».

С восхищением зал встречает воздушных гимнастов и номер Flying Trapeze InFiNiTi, входящий сегодня в мировой ТОП-3. С замиранием сердца зрители наблюдают за артистом, падающим на страховочный батут из-под самого купола. Громкие аплодисменты сорвали акробаты на дорожке и номер «Дискотека».

Изюминка программы — Big Cat Show. Тигры и лев выходят на арену в сопровождении потомственного дрессировщика Ростислава Гаврылива.

Номер человека и хищников получился очень трогательным — большую часть своего выступления животные обнимают Ростислава, демонстрируя любовь и привязанность.

Можно ли цирк представить без клоуна? Конечно, же, нет. Цирк – это радость и праздник! А потому весь вечер на манеже выступает дуэт Oleq fon Suvoroff и самый знаменитый в мире клоун Андрей Жигалов – «клоун без грима». Уникальный артист, зарекомендовавший себя как профессионал высокого класса не только в цирке, но и в кинематографе. В 1992 году он был награжден золотой медалью на престижном цирковом фестивале в Париже Festival Mondial du Cirque de Demain (Цирк завтрашнего дня).

В 2003 году получил наивысшую цирковую награду – «Серебряного клоуна» на фестивале в Монте Карло из рук принцессы Стефании. Сегодня, продолжая свою клоунскую карьеру, он желанный гость на многих мировых площадках. Работает в самых известных цирках и варьете, таких как цирк Roncalli, Knie, variete Wintergarten и многих других.

Зрелищной и яркой выдалась премьера номера, созданная специально для этой программы в рамках Бакинского государственного цирка, – дуэт «Inna&Darya» под руководством обладателя высшей цирковой награды Монте Карло известного мирового воздушного гимнаста Аллахверди Исрафилова.

На протяжении всего шоу на манеже выступает балетная труппа Бакинского государственного цирка под руководством ведущей солистки старейшего варьете Cuba Havana Tropicana Эдглис Хайле Моньер.

Следующие представления начнутся с 11 марта и будут проходить по субботам и воскресеньям, а также в дни праздника Новруз в 12.00. и 16.00 до 30 апреля.