Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не намерена принимать решение о помиловании экс-президента Михеила Саакашвили, даже имея такую возможность. При этом, она подчеркнула, что не желает, чтобы он умер в заключении.

В передаче «Hardtalk» (Тяжелый разговор) в эфире британского BBC журналист спросила, почему Зурабишвили, имея на то полномочия и на фоне, вызывающих беспокойство, выводов консилиума врачей о состоянии его здоровья, не принимает решение о помиловании Саакашвили.

«У меня нет этих полномочий. По одной простой причине: процесс вынесения приговора не завершен, его все еще судят, а согласно законодательству Грузии помиловать можно только тогда, когда всё завершено».

На уточняющий вопрос, помиловала бы она Саакашвили в случае наличия возможности, президент ответила:

«Этой другой вопрос. В Грузии я не раз объясняла, почему я бы этого не сделала — потому что это очень сильный поляризующий фактор. Люди это испытали, как жить при его режиме, и практически нет ни одной семьи в Грузии, которая бы не испытала на себе, что значит иметь автократический режим.

Поэтому, я не считаю, что должна становится инструментом еще большей поляризации. При этом, я являюсь главнокомандующим (президент Грузии является Верховным Главнокомандующим военными силами) страны, в которой мы не хотим, чтобы бывший президент умер в тюрьме, или ему был бы нанесен непоправимый ущерб…

Я публично говорила в Грузии, что надо осуществить его экстрадицию, — точнее, — я не знаю правильного термина, — у него должна быть возможность (проведения) дополнительных (обследований)… Он в клинике последние шесть месяцев. Но это решение должен принять суд».

Зурабишвили не раз заявляла, что не намерена миловать Саакашвили. При этом, она считает, что власти должны принять все меры по обеспечению сохранности здоровья политика. (apsny.ge)