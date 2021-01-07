Значки созданы: «Акция Хары бюльбюль» подвела итоги

В Баку состоялась онлайн церемония награждения победителей творческого конкурса «Акция Хары бюльбюль» и благотворительный 20-тичасовой международный аукцион-марафон, организованные Социально-экологическим центром «ЭкоСфера» и посвященные памяти шехидов I и II Карабахских войн, а также славной победе азербайджанского народа.

Основной целью акции и международного онлайн марафона была демонстрация миру единства и сплоченности азербайджанцев, одержавших Победу.

Как сообщила # руководитель организации и инициатор идеи «Акция Хары бюльбюль» Фируза Султан-заде, данный проект – «это важное событие в душе каждого азербайджанца, в единстве всех вместе с Верховным Главнокомандующим Президентом нашей страны Ильхамом Алиевым! Его слова, верно отметили главное для нас всех: «Сегодня мы еще раз доказали всему миру, что мы – великий и гордый народ! Мы – непобедимый народ. Мы на поле боя указываем врагу на его место! Неоднократно обращаясь в эти дни к азербайджанскому народу, я показывал врагу кулак. Я говорил, что это – не просто кулак. Это – железный кулак. Этим железным кулаком мы громим и будем громить врага! В то же время этот кулак — символ нашего единства. Сегодня азербайджанский народ сплотился в единый кулак. Так будет всегда! Это единство будет вечным!»

По словам Ф. Султан-заде, организаторам проекта было важно еще раз продемонстрировать культурное многообразие и богатство Азербайджана, напомнить о культурном геноциде против нас, о нашей музыке, нашей архитектуре и памятниках, нашей кулинарии. С этой целью прямыми онлайн трансляциями к марафону подключались видные деятели культуры и искусства.

В первый день марафона были продемонстрированы онлайн изделия значков и нагрудных брошей участников творческого конкурса. В нем приняли участие как профессиональные ювелиры, мастера декоративно-прикладного творчества, так и непрофессионалы, а также дети с 6 лет до 15 лет. Все участники представили 45 изделий и были названы лауреатами конкурса. Они получат памятные дипломы.

Также в первый день был названы победители творческого конкурса.

Особую премию за соответствие трем требованиям — легкость в исполнении, креативность и доступность средств разделили два первых победителя — их работы будут тиражированы для использования Центром «ЭкоСфера» — среди взрослых Афсана Боате из Великобритании с вязанной орхидеей (Хары бюльбюль) и Марина Велиева из Азербайджана, представившая на конкурс вариант Хары бюльбюль, собранный из трех разных по цвету частей.

Среди детской группы выделились своими собственными проектами по изготовлению значков и памятных наклеек — Билалова Джейла (11 лет), Меммедли Эмиль (12 лет) и Рзаев Расул (7 лет).

Во второй день марафона с 8 часов утра до 20.00 вечера без остановки продолжался аукцион, на котором были представлены картины, книги, аксессуары с изображением Хары бюльбюль, модели значков и брошей в виде этого цветка, национальные сувениры и другие изделия в исполнении мастеров народного творчества, участников-любителей и художников.

Активное участие в поддержке и предоставлении безвозмездно изделий для аукциона оказали компании Foglie D’alloro, I love Baku, Butali Azerbaijan Jewelry, Galemkari Style by FR Collection, Minalı, Zadagan, Sabikhan, Asul, Azeripek и др. В аукционе приняли участие свыше 100 мастеров декоративно-прикладного творчества Азербайджана и художников.

Во время аукциона программу поддержали своими выступлениями почетные гости каждого часа — Фируза Султан-заде, доктор философии по экологии, глава СЭЦ «ЭкоСфера», лауреат государственной награды «Терегги» и общественного ордена Qizil urek (“Золотое Сердце”), Гюнай Маликгызы — глава пресс службы Национального Олимпийского Комитета, Таир Амирасланов — заслуженный работник культуры, президент Центра азербайджанской национальной кулинарии, Джангир Селимханов — заслуженный деятель искусств, музыковед, доктор искусствоведения, Амина Меликова — заслуженный работник культуры, директор Музейного центра Ичеришехер, Фахрия Халафова — заслуженный деятель искусств, модельер, Фикрет Абдуллаев — доктор философии по истории, заслуженный работник культуры, заместитель директора Гобустанского государственного историко-художественный заповедника,

Фуад Ахундов — историко-архитектурный исследователь, автор передачи «Бакинские тайны», Джавид Имамвердиев — азербайджанский режиссер, сценарист, бард, Камран Керимов — заслуженный артист Азербайджана, профессор, музыкант, исполнитель на нагара.

Кроме того, во время марафона к эфиру подключались слушатели и специалисты в области азербайджанской культуры, дизайна, музыки, истории, моды, кулинарии.

К аукциону со стороны центра «ЭкоСфера» были привлечены азербайджанцы, живущие за рубежом, а также представители диаспор. За короткий срок подготовки к аукциону подключилась азербайджанская группа штата Флорида во главе с Тофой Эминовой — президентом Азербайджано-американского культурной ассоциации Флориды, Ирадой Ахмедовой — президентом Азербайджанского центра Техас-Хьюстон, Севой Азимовой, вице-президентом Азербайджано-американского общества штата Коннектикут, Афсаной Боате — активного члена азербайджано-британской группы и одного из победителей конкурса «Харыбюльбюль».

«Я узнала об «Акции Харыбюльбюль» и конкурсе на изготовление символа этого удивительного цветка благодаря руководительнице нашей группы «Азербайджанцы в UK» и решила принять в нем участие. Считаю, что это было одно из лучших решений в моей жизни. Не потому, что моя работа была объявлена одной из первых победителей, а потому что я познакомилась с замечательными людьми. Потому что, смогла передать частицу своей души в памятный день для всего азербайджанского народа. Получила огромное удовольствие от того как все было организовано и хочу поблагодарить руководство «ЭкоСфера» Фирузу Султан-заде и ее команду» — прокомментировала свой успех Афсана Боате.

Все собранные с аукциона средства Социально-экологический центр «ЭкоСфера» передаст в Фонд Поддержки Семей Раненых и Шехидов (Фонд «YAŞAT») для детей из этих семей. Целью сбора средств было поддержать детей в получении возможности к дополнительному образованию и психологической реабилитации.

Напомним, что целью конкурса было создание традиции ношения символа Харыбюльбюль в знак Победы и единства азербайджанского народа в знаменательные дни – 27 сентября в День памяти, 8 ноября в День Победы, а также 31 декабря в День солидарности азербайджанцев мира.

Следующий онлайн-марафон «Акция Харыбюльбюль» организаторы планируют приурочить к празднику Новруз.