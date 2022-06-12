Французский специалист Зинедин Зидан в скором времени может возглавить «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, Зидан будет получать в «ПСЖ» около 25 миллионов евро в год, что будет является самой высокой тренерской зарплатой в мире.

Зидан возглавлял «Реал» с 2016 по 2018 год, а затем вернулся на пост наставника «королевского клуба» в 2019 году. Под его руководством столичный клуб дважды становился чемпионом Испании (2016/17, 2019/20), дважды завоевал Суперкубок страны (2017, 2019/20), трижды становился победителем Лиги чемпионов (2015/16, 2016/17, 2017/18), два раза выигрывал Суперкубок УЕФА (2016, 2017) и дважды становился победителем клубного чемпионата мира (2016, 2017).

В качестве игрока Зидан трижды признавался лучшим футболистом мира по версии ФИФА.

На днях советник Зинедина Зидана опроверг новости о назначении тренера в «ПСЖ».

«Все эти циркулирующие слухи безосновательны. На сегодняшний день я единственный человек, которому разрешено представлять и консультировать Зинедина Зидана.

Ни Зинедин, ни я не связывались напрямую с владельцем «ПСЖ». Я даже не уверен, что эмир Катара реально заинтересован в назначении Зидана. (sports.ru)