Президент России Владимир Путин лично одобрил арест корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гешковича, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Это первый арест журналиста по обвинению в шпионаже со времён холодной войны.

На условиях анонимности собеседники Bloomberg, знакомые с ситуацией, сообщили, что причастность президента страны к уголовному преследованию «неудобного» иностранного журналиста свидетельствует о том, что в Кремле нарастает влияние сторонников жёсткой линии, направленной на углубление противостояния с Вашингтоном.

Президент Центра европейского политического анализа Алина Полякова заявила агентству, что арест Гершковича – вызов не только США, но и всему Западу. «Он сигнализирует, что, по мысли Путина, возврат к стабильным и надёжным взаимоотношениям более невозможен», – сказала Полякова.

Источники Bloomberg также утверждают, что инициатива арестовать американского журналиста по обвинению в шпионаже исходила от высокопоставленных чиновников российских спецслужб. Как пишет агентство, спецслужбы подчиняются непосредственно Путину.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что это не решение Путина, а «полная прерогатива спецслужб, они выполняли свою работу».

Корреспондент одного из ведущих американских изданий The Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан 29 марта в Екатеринбурге. Суд предъявил ему обвинения в шпионаже и поместил под арест на два месяца. Российское следствие утверждает, что Гершкович собирал по заказу США секретные сведения об одном из предприятий военно-промышленного комплекса. Подробности обвинения не приводятся. Кремль заявил, что в отношении Гершковича имеются улики, но не уточнил, какие именно. (svoboda.org)