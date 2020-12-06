Журнал Time назвал 2020 год худшим в мировой истории

Американский журнал Американский журнал Time назвал 2020 год худшим в мировой истории для ныне живущих. назвал 2020 год худшим в мировой истории для ныне живущих.

Обложка нового номера опубликована в микрокблоге издания в Twitter. На ней крупным шрифтом нанесена надпись «2020», перечеркнутая крестом. Снизу подписано: «Самый худший год из всех».

Автором статьи с соответствующим названием стала американский кинокритик Time Стефани Зачарек. Она отметила, что большинство из ныне живущих людей не сталкивались с настолько ужасным годом. Она подчеркнула, что многие люди не могли подготовиться «к стихийным бедствиям, подтверждающим, насколько мы предали природу; к выборам, основанным на фантазиях; и к вирусу, который, возможно, возник из-за летучей мыши только для того, чтобы перевернуть жизнь практически всех людей на планете и привести к смерти примерно 1,5 млн человек по всему миру».