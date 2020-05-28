Жоан Гаспар: «Если бы «Реал» лидировал перед паузой, то Ла Лигу завершили бы досрочно»

Бывший президент «Барселоны» Жоан Гаспар высказался о возможном возобновлении Ла Лиги.

«Если бы «Реал» лидировал перед паузой, то Ла Лигу завершили бы досрочно.

«Барселону» недостаточно уважают, хорошо продаются лишь негативные новости о клубе», – сказал Гаспар в интервью Tertulia del 10 del Barça.

Сейчас «Барселона» лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, опережая идущий вторым «Реал» на два очка.

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил, что сезон Ла Лиги, прерванный в марте из-за пандемии коронавируса, будет возобновлен 8 июня. (sports.ru)

| 2020-05-28T14:39:50+04:00 28 мая 2020, 16:08|12345 (Пока оценок нет)
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