Жоан Гаспар: «Если бы «Реал» лидировал перед паузой, то Ла Лигу завершили бы досрочно»

Бывший президент «Барселоны» Жоан Гаспар высказался о возможном возобновлении Ла Лиги.

«Если бы «Реал» лидировал перед паузой, то Ла Лигу завершили бы досрочно.

«Барселону» недостаточно уважают, хорошо продаются лишь негативные новости о клубе», – сказал Гаспар в интервью Tertulia del 10 del Barça.

Сейчас «Барселона» лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, опережая идущий вторым «Реал» на два очка.

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил, что сезон Ла Лиги, прерванный в марте из-за пандемии коронавируса, будет возобновлен 8 июня. (sports.ru)