Жители Германии устроили акции протеста против карантина по коронавирусу

В субботу, 16 мая, тысячи граждан Германии в разных регионах страны вышли на улице для акций протеста против ограничений, введенных правительством из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

Количество погибших от заболевания на территории страны значительно ниже, чем у большинства европейских соседей, однако канцлер Германии Ангела Меркель настояла на продолжении карантина. По ее мнению, это поможет замедлить распространение инфекции и предотвратить вторую волну эпидемии, но граждане страны не согласились с таким мнением. Демонстранты заполнили улицы для акцией протеста уже вторые выходные подряд. Сегодня протестующие устроили демонстрации по всему Берлину и в прилегающем к нему штате Бранденбург.

Одни недовольны ограничительными мерами для противодействия пандемии, другие — распространителями конспирологических теорий вокруг эпидемиологической ситуации. Возле «Часов мира» прошла акция против карантин, на которой собралось 10 постоянных участников за полчаса. Полиция не вмешивалась в ходе протеста, поскольку лимит митингующих не был превышен. Проходившая в нескольких десятках метров акция против правого экстремизма тоже за установленный лимит не выходила. В общей сложности на сегодняшний день немцы запланировали проведение 21 демонстрации.

В Мюнхене протестующие потребовали, чтобы власти разрешили им устраивать митинги до 10 тысяч человек, однако правоохранительные органы выступили против данной идеи, отметив, что меры социальном дистанцирования и изоляцию еще не отменили.