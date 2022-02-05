Житель Стамбула Музаффер Касян, заразившийся коронавирусом в ноябре 2020 года, с тех пор сдал 78 тестов в течение 14 месяцев, все из которых оказались положительными, за это время он не выходил из карантина. Об этом рассказал в пятницу телеканал A Haber.

«Музаффер Касян, больной лейкемией, проживающий в Сарыере (район Стамбула – ред.), заразился коронавирусом в ноябре 2020 года. Касяна, которого лечили в больнице, выписали, но его тест так и не показал отрицательный результат. 56-летний мужчина, который сдал 78 тестов в течение 14 месяцев, каждый раз получал положительный результат. Касян, который не может выйти из карантина, видеть внуков и вынужден жить один, обратился за помощью к властям», — передал телеканал.

«Три года назад мне сделали пересадку костного мозга. Операция прошла успешно. Потом я заразился коронавирусом. Всего за 14 месяцев я сдал около 78 тестов. Все они были непрерывно положительными. Когда мы спрашиваем наших ученых и врачей, они говорят, что моя иммунная система слаба, потому что у меня лейкемия, и они поддерживают мою жизнь в течение четырнадцати месяцев с помощью лекарств, которые они прописывают. Это очень сложный процесс. Это сложный процесс как для тех, кто в больнице, так и для нас. Я на карантине четырнадцать месяцев», — привел слова Касяна телеканал.