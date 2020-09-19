Жириновский предложил кремировать или продать тело Ленина

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил кремировать тело Владимира Ленина и захоронить прах на могиле отца или матери советского лидера.

По словам депутата, он позитивно отнесся к предложению американского художника Дэвида Датуна приобрести тело Ленина.

«Я бы туда и мавзолей по частям перевез. И он готов уже нам заплатить до $1 млрд, это огромные деньги. Если мы получим такую огромную сумму, ради бога… Пожалуйста, давайте не продавать, давайте в крематорий, сожжем тело и колбу похороним», — заявил Жириновский в эфире «Вести ФМ» 18 сентября.