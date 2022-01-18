Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал первое после протестов появление бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Слова лидера ЛДПР приводит «Лента.ру».

15 января Жириновский заявил, что Назарбаев давно умер. По мнению лидера ЛДПР, против бывшего лидера ополчился народ, поэтому от него могли избавиться.

«Мы рады, что Нурсултан Абишевич жив, и, мы надеемся, здоров. Но он обратился спустя 10 дней после активных событий в Казахстане. Почему он не обратился раньше? Ведь он очень влиятельный человек, лидер правящей партии «Нур Отан», мог бы попросить ее членов выйти на улицу и навести порядок. Но со 2 января он ждал. Чего ждал? Чтобы была ясная картина? Чтобы встать вместе с победителем? Он дождался, остался старый президент», — сказал Жириновский.

По его словам, Назарбаев хотел отсидеться в стороне во время беспорядков и примкнуть к победителю после их окончания.

Назарбаев впервые с январских беспорядков выступил с обращением к нации. Он опроверг слухи о своем отъезде из стран