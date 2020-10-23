Жерар Пике: «Новый стадион «Барсы» должны назвать в честь Месси»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился мнением о том, что капитан команды Лионель Месси хотел уйти из клуба.

«Я особо не пересекался с Лео в тот период, потому что это очень личное решение. Помню только одно сообщение, которое отправил ему: «Лео, всего год, потом придут новые люди».

Лео как никто другой заслуживал право сделать выбор, и если он считал, что надо уходить… Я бы на месте президента повел себя по-другому.

Ты просто обязан прийти к договоренности с игроком, который за эти 16 лет столько дал клубу.

Но как вообще дошло до того, что лучший игрок в истории просыпается однажды утром и отправляет бюрофакс, посчитав, что его не слушают? Что вообще происходит? Лео многое заслужил. Новый стадион должны назвать в его честь.

Мы должны беречь наших людей, не дискредитировать их. Меня удивляет то, что такие люди, как Гвардиола, Хави, Пуйоль и Вальдес, не работают в клубе. Что-то пошло не так», – сказал Пике в интервью La Vanguardia. (sports.ru)