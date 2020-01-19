Жена президента Франции признала, что ее муж многим кажется высокомерным

Первая леди Франции Брижит Макрон в интервью телеканалу TF1 сказала, что ее супруг Эмманюэль Макрон действительно может иногда казаться высокомерным и оторванным от реальности.

Жена президента предположила, что причиной некоторой его самоуверенности могут быть большие познания, но не стала отрицать наличие проблемы.

«Я не говорю, что этого не существует — раз есть такое представление и его разделяют несколько человек, значит, что-то здесь есть <…> Мы обсуждали это, но мне не удалось определить, что вызывает [такое впечатление]… Возможно, что-то в его манерах не нравится людям», — сказала Брижит Макрон. Она призналась, что иногда ей приходится поправлять супруга, когда он говорит что-то бестактное.

«Временами спонтанно сказанные фразы наносят удар по нашему образу, и тогда уже слишком поздно», — добавила первая леди. (ТАСС)