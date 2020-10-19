Жена Макрона самоизолировалась

Жена французского президента Эмманюэля Макрона Бриджит ушла на семидневную самоизоляцию после контакта с заболевшим коронавирусом. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщает портал 20 minutes со ссылкой на окружение первой леди Франции.

По словам источника, жена Макрона 15 октября контактировала с человеком, у которого 19 октября выявили вирус. На сегодняшний день у супруги французского лидера отсутствуют симптомы заболевания.

12 октября сообщалось, что президент Французской Полинезии Эдуар Фрич, ранее встречавшийся в Париже с Макроном, заболел коронавирусом. (iz.ru)