Жаркий август истории

В советской и теперь в российской истории месяц август приобрел прямо-таки мистический смысл. Так получилось, что именно в этом месяце, хотя и в разные годы происходили события, оказавшие огромное воздействие на, не побоимся этого сравнения, судьбы мира. Немногие современники это понимали, причины и следствия часто так переплетались, что определить первичное и вторичное не всегда удается даже через многие десятилетия.

И на историю накладывается политика в ее сиюминутном представлении некоторых московских правителей. Причем с завидным постоянством это повторяется как 80, 50 и 30 лет назад, простите за небольшое округление величин по Гауссу. Да и нынешний август по всем параметрам не выбивается их этого ряда.

Конечно, знаменательные события происходили и в другие месяцы, но начало Второй мировой войны 1 сентября 1939 года явилось следствием предшествующего августа и переход в девятый месяц года мировой трагедии — чисто технический аспект. День мог быть иной, но это не принципиально.

Хронологически первой датой нашего рассмотрения является 23 августа 1939 года — заключение пакта Молотова-Риббентропа, а фактически Гитлера-Сталина.

Советский вождь понимал, что этот пакт означает начало войны. Об этом говорит его выступление на заседании политбюро 19 августа. В ней он четко разъяснил товарищам, что СССР заинтересован в войне в Европе независимо от того, кто в ней победит. Сталин на основе опыта предшествующей мировой трагедии предполагал, что в долгой и изнурительной войне Германия и англо-французский блок себя истощат и тогда Москва всем продиктует свои условия. Пока же с германской овцы он получил клок в виде раздела Польши, затем аннексии стран Балтии и Бессарабии.

То, что генералы и адмиралы готовятся к прошедшим войнам стало своего рода трюизмом. Политики в этом отношении недалеко ушли. Они также склонны мыслить штампами и клише прошлого, их логические построения и комбинации не учитывают изменения, которыми они часто пренебрегают просто из-за недостатка образования и широты мышления.

Особенно это относится к диктаторам, которые остаются в плену кабинетного мышления, не имеют или пренебрегают альтернативной информацией. Не укладывающиеся в схему факты не учитываются и просто игнорируются.

Первый прокол у лучшего друга советских физкультурников произошел в Финляндии. Хотя и удалось сломить ее сопротивление, но победа оказалась пирровой.

Следующий удар был связан с разгромом Франции и сильным сужением, хотя бы на какое-то время, военных возможностей Великобритании. Подарком судьбы оказалось то, что она не пошла на сепаратный мир с Германией и выиграла воздушную Битву за Англию.

Сколько бы и как не изощрялись советские и их наследники российские пропагандисты, но 23 августа 1939 года проложило дорогу черному дню 22 июня 1941. Эту связь не зачеркнуть и ее невозможно замолчать.

Элементарный взгляд на карту 28 августа и 28 сентября 1939 года. На первой у Германии и СССР нет общей границы, а на второй она уже есть и не случайно договор, заключенный в этот день был о дружбе и границе. Если так хотели мира, как уверяла советская, а потом и российская пропаганда, то зачем создавать общую границу. От агрессора нужно держаться подальше, а не приближаться к нему.

Вот и получается, что 23 августа 1939 года СССР получил не мир, а войну с ее неисчислимыми жертвами, огромными разрушениями и, что еще важнее, продолжение террористического режима, наследники которого не дают спокойно жить своим соседям.

Следующая черная дата — 20-21 августа 1968 года. Операция «Дунай» — вторжение войск стран Варшавского договора в Чехословакию. Не будем обольщаться, польский, немецкий из ГДР, венгерский и болгарский контингенты были для придания, так называемого интернационализма. Интересно, что румынский деятель Чаушеску от этой сомнительной роли уклонился. По своим соображениям, но все же.

Уже через несколько часов после вторжения войска сателлитов начали выводить из оккупированной страны. Их бутафорская роль была сыграна, и в них уже не было необходимости. Советские же остались и надолго.

Вторжение в Чехословакию имело не только прямые негативные последствия, в частности, взрывной рост русофобии, чего раньше среди чехов и словаков никогда не замечалось, но и более дальние.

Подавление Пражской весны на 17-20 лет отодвинуло трансформацию СССР. В нынешней России любят рассуждать о распаде Советского Союза как о величайшей катастрофе ХХ века. Вполне возможно, что начав трансформацию тогда в конце 1960 гг. по примеру чехословацкого руководства во главе с Александром Дубчеком можно было бы избежать больших проблем, с которыми мы сталкиваемся даже теперь по прошествии многих лет.

Советский режим в августе 1968 года перешел черту, после которой его преобразование, реформирование стали невозможными. И август 1968 года стал прологом и условием для августа 1991.

Нынешняя московская власть об августе ГКЧП вспоминать не хочет. Три дня 19-21 этого месяца проходят незамеченными или их специально замалчивают. Если и вспоминают, то только вместе с сожалениями о том какую страну не уберегли. И снова во всем винят Михаила Горбачева.

На самом деле падение СССР проходило по классической схеме. Сначала подавляли свободу Венгрии в 1956 году, потом Чехословакии в 1968, а затем споткнулись о Польшу в 1980. Были планы интервенции, но их реализовать оказалось невозможным. По многим причинам, в том числе и потому что обстановка в 1980 году отличалась коренным образом от 1968. Польская армия была готова дать отпор интервентам. Да и авантюра в Афганистане связывала силы.

И вот в августе 1991 года партийно-хозяйственная бюрократия попыталась в очередной раз отменить ход истории. Им бы тихо уйти с почетом и с сохранением регалий, так нет, власть терять они не захотели и потеряли все. Начался неизбежный процесс распада империи, но как оказалось ее миражом бредят в Москве очень многие.

И вот снова август, но 2020 года. Беларусь вышла на улицы, чтобы отстранить от власти многолетнего диктатора Александра Лукашенко, а в Москве снова носятся с геополитикой ХХ века, забывая, что сейчас уже ХХI.

Путин решает мучительную проблему. Повторить украинскую авантюру с захватом Крыма и агрессией на Донбассе в отношении Беларуси он не может. По многим причинам, мир изменился и возможности не те, но и оставаться в стороне тоже как-то не очень. Все-таки дурной пример заразителен. Страх перед так называемыми цветными революциями въелся в плоть и кровь. Вот и ждут в Белокаменной что выйдет в Минске.

Конечно, ничего мистического в августе нет. Названные и другие не упомянутые даты не более чем совпадение через годы и десятилетия, но все же…

Идет окончательное разрушение империи хоть царской, хоть советской. Сложно, через кровь и разрушения. Отказ от имперских комплексов многим в Москве дается очень сложно.

И тут бы тем, кто бредит восстановлением СССР вспомнить важнейшие исторические даты августа. Может в их представлениях что-то сдвинется, и они, наконец поймут, что благополучие России не в захватах чужих территорий, а в обустройстве своей страны, в мире и добрососедстве.

От этого всем будет лучше. И россиянам, и их соседям. Ближним и дальним.