«Жара» в Москве: EMIN рассказал, как это будет

Как уже известно, 5-й международный музыкальный фестиваль «ЖАРА» пройдет на территории комплекса «Лужники» в российской столице.

Таким образом, ежегодный музыкальный фестиваль, полюбившийся бакинцам и созданный народным артистом Эмином Агаларовым на своей Родине, в Баку, отметит свой первый юбилей в Москве с 23 по 27 июня, сообщили # в пресс — службе «ЖАРЫ».

Концепция фестиваля, традиционно проходившего на Каспийском побережье в Баку, останется прежней, и зрителей будет ждать пять дней разнообразной концертной программы, в которой примет участие более 200 артистов из России и стран СНГ.

Организатор фестиваля, певец и бизнесмен Эмин Агаларов раскрыл подробности «ЖАРЫ» — 2021 и пояснил, почему в этом фестиваль не может состояться в Азербайджане:

«Ввиду ряда обстоятельств проведение фестиваля в Баку в прошлом и этом году оказалось, к сожалению, невозможным. Чтобы не пропускать ещё один год, я принял решение провести «ЖАРУ» в Москве. Фестиваль пройдет с еще большим масштабом, чем в позапрошлом году на берегу Каспия. У нас будет три сцены на открытом воздухе, различные зоны для посетителей, более 200 артистов, яркие номера. Уверен, наш фестиваль в «Лужниках» станет самым ярким музыкальным событием за последние несколько лет!».

Старт фестиваля — 23 июня. В этот день состоится гала-открытие с исполнением всех хитов. Во второй день фестиваля зрителей ждет творческий вечер Дмитрия Маликова, а также хиты 2000-х в исполнении популярных артистов. 25 июня, в третий день фестиваля, при участии приглашенных артистов, пройдут творческие вечера Игоря Николаева и Олега Газманова. 26 июня — творческий вечер Юрия Антонова, который на протяжении многих лет не выступал с сольными концертами, а также хиты 90-х. 27 июня, в заключительный день фестиваля состоится гала-концерт, закрытие фестиваля ЖАРА-2021.

Поклонники фестиваля со всего мира также смогут оценить масштаб шоу — трансляцию всех дней традиционно покажет российский «Первый канал».

В фестивале ЖАРА в «Лужниках» примут участие: Юрий Антонов, Филипп Киркоров, Дмитрий Маликов, Елка, Леонид Агутин, Валерий Меладзе, Стас Михайлов, Григорий Лепс, Макс Барских, Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Zivert, Jony, HammAli & Navai, Мари Краймбрери, Artik & Asti, #2Маши, Алексей Чумаков, Николай Басков, Nyusha, Ани Лорак, Вера Брежнева, Винтаж, Владимир Кузьмин, Emin, Глюк’Oza, A’Studio, «Дискотека авария», Олег Газманов, Лариса Долина, Звонкий, «Иванушки int», Игорь Николаев, Интарс Бусулис, Ирина Дубцова, Клава Кока, Кристина Орбакайте, Лолита, Любовь Успенская, Марина Федункив, Митя Фомин, МОТ, Ольга Бузова, Слава, Сосо Павлиашвили, Тимур Родригез, Юлианна Караулова, Юлия Ковальчук, Юлия Проскурякова, Денис Клявер, Жасмин, Зара, Александр Панайотов, Лада Дэнс, «На-На», Наташа Королева, Анита Цой, Валерия, Andro, Elman, Brandon Stone, Burito, Алсу, Gafur, Gavrilina, Iowa, Karna.val, Natan, Ваня Дмитриенко, Pizza, Rasa, Tsoy, Лена Темникова, Никита Киоссе, Хабиб, Cosmos Girls, Daasha и многие другие!

Ежегодный музыкальный фестиваль «ЖАРА» впервые прошел в 2016 году в Баку и сразу получил статус самого ожидаемого и обсуждаемого летнего мероприятия. Концертные дни фестиваля собирают более 200 артистов, 10 000 зрителей в день и более 150 000 000 телезрителей в России и СНГ. Фестиваль запоминается яркими номерами, неожиданными коллаборациями звезд, премьерами песен и неповторимой атмосферой.

Ранее в интервью российским СМИ EMIN сообщил,что ранее приобретенные билеты на фестиваль в Баку, будут действительны в Москве. Кроме того, при желании билеты можно вернуть.