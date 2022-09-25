Землетрясение магнитудой 7,6, произошедшее 19 сентября около юго-западного побережья Мексики, взволновало обычно спокойную воду в пещере Национального парка Долины Смерти в двух тысячах километров от эпицентра, сообщает Phys.org.

«Цунами», представляющее собой волны в высоту чуть больше метра, случилось в Национальном парке «Долина смерти» в штате Невада. По данным парка, этот случай не уникален: землетрясения по всему миру вплоть до Японии, Индонезии и Чили вызывают волны на воде в пещерах парка. Последнее такое «цунами в пустыне» было зарегистрировано в июле 2019 года, когда волны поднялись до до 4,5 метров.

Но волны возникают не при каждом землетрясении. Например, недавнее землетрясение магнитудой 6,8 не вызвало никаких изменений в Долине смерти, хотя произошло в том же месте, что и вызвавшее «цунами». Ученые пояснили, что последствия зависят не только от места эпицентра, но и от глубины.

Пещера «Дьявольская дыра», в которой наблюдали волны, является домом для находящегося под угрозой исчезновения вида карпозубовых рыб. В пещере находится геотермальный бассейн, разогретый до 93 градусов Цельсия. «Цунами» разбрасывают водоросли, растущие на мелководье, которыми кормятся рыбы, а также могут повредить их икру.

С другой стороны, в долгосрочной перспективе волны помогают удалять из водоема органические вещества, которые со временем могут понижать уровень кислорода в этой уникальной экосистеме.