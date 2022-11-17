Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе примет участие в конференции DealBook Summit в Нью-Йорке, которую проводят газета The New York Times и консалтинговая компания Accenture. Об этом сообщил журналист издания Джереми Лоффредо в Twitter.

«30 ноября New York Times проведет прямую трансляцию с [главой обанкротившейся криптобиржи FTX] Сэмом Бэнкманом-Фридом. Рядом с ним будут сидеть Зеленский, [гендиректор Meta Марк] Цукерберг и глава минфина США Джанет Йеллен», — написал он.

Согласно информации на сайте NYT, мероприятие пройдет в Линкольн-центре в Манхэттене. При этом не уточняется, будет ли Зеленский лично присутствовать на мероприятии.