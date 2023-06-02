Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении публично бороться с государствами, которые помогают России обходить санкции. Заявление было сделано политиком в ходе совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом.

«Есть, к сожалению, государства во всем мире и на европейском континенте, которые, хотят этого или не хотят, но помогают обходить санкции. <..> Я думаю, что я начну публично бороться с теми, кто дает возможность обходить эти санкции», — заявил украинский лидер.

По словам Зеленского, он «даже немного устал» от борьбы с обходом санкций, поскольку происходит «какая-то ерунда». Какие страны имеет в виду политик, он не пояснил.

Украинский президент при этом назвал парадоксальным то, что, пока одни страны пытаются нарастить производство ракет ПВО для Украины, другие ведут торговлю с Россией, то есть, по его мнению, финансируют оборонный комплекс РФ.