Президент Украины Владимир Зеленский заявил о «минимальном» риске вступления президента Беларуси Александра Лукашенко в войну.
Мы готовимся ко всем рискам вторжения, но пока наши аналитики и эксперты не видят реальных рисков повторного вторжения из Беларуси.
В начале мая Минобороны Беларуси пожаловалось на размещение Киевом группировки войск численностью 20 тысяч человек на Южном операционном направлении. В ответ Минск развернул силы на границе.
В Брестской и Гродненской областях решили сформировать территориальные войска — для охраны важных объектов призвали 430 резервистов. После этого Генштаб Беларуси обвинил Украину в подготовке провокаций и начал учения на границе.
26 мая Лукашенко приказал развернуть оперативное командование на украинском фронте. На следующий день в Белоруссии объявили о создании народного ополчения. Глава Минобороны страны Виктор Хренин объяснил такое решение «военно-политической обстановкой».
30 мая стало известно, что белорусское командование проведет сборы с военнообязанными в Жлобинском районе Гомельской области — в 100 километрах от границы с Украиной. Они пройдут с 28 июня по 16 июля.
6 июня Генштаб ВСУ сообщил, что Россия разместила на территории Беларуси вдоль границы с Украиной ракетные комплексы «Искандер-М», зенитно-пушечные системы «Панцирь» и ЗРК «С-400». В ведомстве добавили, что белорусские военные минируют лесные и объездные дороги, а также мосты на Волынском и Полесском направлениях.
Ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что приказ о наступлении войск Беларуси на Украину был. Однако высшие офицерские чины понимали, что солдаты деморализованы, поэтому «не спустили его дальше». (moscowtimes.ru)