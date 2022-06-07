Президент Украины Владимир Зеленский заявил о «минимальном» риске вступления президента Беларуси Александра Лукашенко в войну.

Мы готовимся ко всем рискам вторжения, но пока наши аналитики и эксперты не видят реальных рисков повторного вторжения из Беларуси.

В начале мая Минобороны Беларуси пожаловалось на размещение Киевом группировки войск численностью 20 тысяч человек на Южном операционном направлении. В ответ Минск развернул силы на границе.

В Брестской и Гродненской областях решили сформировать территориальные войска — для охраны важных объектов призвали 430 резервистов. После этого Генштаб Беларуси обвинил Украину в подготовке провокаций и начал учения на границе.

26 мая Лукашенко приказал развернуть оперативное командование на украинском фронте. На следующий день в Белоруссии объявили о создании народного ополчения. Глава Минобороны страны Виктор Хренин объяснил такое решение «военно-политической обстановкой».

30 мая стало известно, что белорусское командование проведет сборы с военнообязанными в Жлобинском районе Гомельской области — в 100 километрах от границы с Украиной. Они пройдут с 28 июня по 16 июля.