Российская Федерация не готова к мирному урегулированию. Об этом президент Владимир Зеленский сказал во время совместного брифинга с главой Европейского совета Шарлем Мишелем в Киеве, передает «Укринформ».

«Они (россияне – ред.) не готовы к мирному урегулированию… Это так же, как они выходили постоянно с медиасигналами, пока не начали полномасштабное вторжение», — сказал президент.

Зеленский также заявил, что готов к диалогу для завершения войны: «Хочу я этого, или этого не хочу… Я готов к диалогу относительно конца войны с президентом РФ».