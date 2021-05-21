Зеленский ввел в действие санкции против компаний из России

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о санкциях в отношении ряда российских компаний, в числе которых Первый канал, НТВ, ВГТРК и другие. Соответствующий указ украинского президента опубликован в пятницу.

Согласно документу, среди компаний, к которым применяются санкции, оказались также ТНТ, «Россия сегодня», РБК, «Московский комсомолец».

Указом также предписано применить санкции к «Яндексу».

Зеленский также ввел в действие решение Совбеза о санкциях в отношении лидеров Донецкой и Луганской народных республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, а также глава правительства Крыма Сергея Аксенова.

Санкции против них будут действовать бессрочно. Меры включают блокирование активов, прекращение торговых операций, предотвращение выводу капиталов за пределы Украины и другие ограничения. Контроль за выполнением решения Совбеза, введенного в действие указом, возлагается на секретаря СНБО Алексея Данилова. Указ вступил в силу со дня его опубликования. (ТАСС)