Президент Украины встретился главой Международного валютного фонда Кристиной Георгиевой во время ее визита в Киев.

Об этом сообщает # со ссылкой на Telegram главы государства.

«Встретился с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристиной Георгиевой. Поддержка МВФ создает для Украины возможность оставаться сильной», — написал Зеленский.

По его словам, поддержка МВФ — это экономическое оружие, которое позволяет украинскому обществу и бизнесу развиваться.

«Мы очень хотим, чтобы бизнес развивался, поступали инвестиции, и мы знаем, что МВФ всегда своей деятельностью подает правильные сигналы», – подчеркнул президент.

Глава государства также поблагодарил главу МВФ и ее команду за визит и поддержку Украины с первых дней полномасштабного вторжения России.

«Очень приятно, что мы находимся в фокусе вашего внимания. Ваша поддержка создает для Украины возможность оставаться сильной», — отметил Зеленский.

Кристалина Георгиева заявила, что достаточно внимательно следит за событиями в Украине. Она высоко оценила деятельность Украинского государства и всех институтов, продолжающих работу, несмотря на полномасштабное российское вторжение.