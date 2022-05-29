Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских вооруженных сил в Харьковской области. В Офисе главы государства сообщили, что он ознакомился с оперативной обстановкой, пообщался с защитниками Украины и вручил им государственные награды и ценные подарки.

«Хочу поблагодарить каждого из вас за службу. Вы рискуете своей жизнью ради всех нас и нашего государства. Благодарю вас за защиту независимости Украины. Берегите себя!» — приводит слова Зеленского его пресс-служба. Это первый визит украинского президента в восточные области страны после начала войны. (DW)