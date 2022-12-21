Президент Украины Владимир Зеленский летит в Вашингтон. Об этом пишет CNN со ссылкой на источники.

«Украинский президент покидает свою страну и, согласно двум источникам, уже находится на пути сюда [в Вашингтон]», — заявила телеведущая канала.

Ранее сообщалось, что президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский планируют провести личную встречу в Белом доме в среду, 21 декабря.

Он также выступит перед Конгрессом США.

CNN написал, что неожиданный визит украинского президента, который тщательно скрывался из-за соображений безопасности, совпадет с намерением администрации США направить Киеву новый пакет военной помощи, который будет включать в себя ракетные системы Patriot. (Газета.Ру)