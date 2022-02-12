Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 12 февраля в Twitter, что пообщался с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Продолжили диалог с Эммануэлем Макроном. Поблагодарил его за визит в Украину [8 февраля]. Говорили о ситуации с безопасностью и путях активизации мирного процесса в рамках «Нормандской четверки», ТКГ (трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. )», – написал Зеленский.

Он отметил, что в разговоре с президентом Франции «обменялись мнениями по поводу последних международных переговоров».

«Ценю личную вовлеченность Эммануэля Макрона в процесс деэскалации», – подчеркнул президент Украины.

Перед появлением твита Зеленского стало известно, что Макрон по телефону пообщался с президентом России Владимиром Путиным. В ходе переговоров с президентом Франции глава Кремля назвал провокационной информацию о планах России вторгнуться в Украину. («ГОРДОН»)