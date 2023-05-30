Российский диктатор Владимир Путин поставил целью своего правления реставрацию Советского Союза, поэтому следующей потенциальной целью российской агрессии может стать Беларусь. Такое мнение президент Украины Владимир Зеленский высказал в интервью южнокорейскому изданию Chosun.

«Восстановление Советского Союза. Это цель его жизни. Поскольку добиться этого дипломатическим путем невозможно, он испробовал все виды угроз и превращение энергии в оружие. В итоге это не удалось. Затем он решил стать открытым агрессором», – объяснил мотивы Путина Владимир Зеленский.

Украинский президент напомнил, что в течение длительного времени перед полномасштабным вторжением Путин всячески уклонялся даже от телефонного разговора с руководством Украины.

«Есть только одна причина — потому что ему нечего сказать. Путин прекрасно понимает, что его желание захватить Украину силой очевидно. Так о чем он может со мной говорить? Путин хочет просто вторгнуться в Украину с помощью войны и уничтожить украинство. Следующая цель Путина – Беларусь», – считает Зеленский. (УНИАН)