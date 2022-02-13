Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел часовой разговор с американским лидером Джо Байденом, в ходе которого обсудил с ним ситуацию с безопасностью, экономические вопросы и санкции в отношении РФ.

«Имели часовой телефонный разговор с Джо Байденом. Говорили о безопасности, экономике, имеющихся рисках, санкциях и российской агрессии. Подробности впоследствии», — написал он в воскресенье в Twitter.

В сообщении Белого дома по итогам переговоров говорится, что Джо Байден в телефонном разговоре заверил своего украинского коллегу Владимира Зеленского в том, что США остаются привержены суверенитету Украины. Также стороны договорились продолжать дипломатические усилия для разрешений кризиса вокруг Украины.