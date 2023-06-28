Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заверила его, что ограничения на импорт украинской агропродукции будут сняты. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции по итогам встречи с президентами Польши и Литвы, передает РИА Новости.

По словам главы государства, Украина должна иметь возможность хотя бы транзита такой продукции.

«Транзит тоже осложнен, но этот вопрос выходит за границы двусторонних отношений Украины и Польши. Этот вопрос вынесен на уровень ЕС. Посмотрим, как будет все разблокировано, но госпожа Урсула фон дер Ляйен пообещала мне лично, что после 15-го не может быть продолжение блокирования», — сказал Зеленский.

При этом он не уточнил, о каком месяце идет речь.