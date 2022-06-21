Президент Украины Владимир Зеленский во вторник провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, в котором пригласил его посетить Украину. Об этом лидер Украины сообщил в Twitter.

«Провел плодотворный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Поблагодарил за поддержку суверенитета Украины и убежище для украинцев во время войны. Договорились развивать сотрудничество в сфере энергетики. Спасибо за поддержку статуса кандидата. Пригласил посетить Украину с визитом», — отметил Зеленский.

Представитель Орбана Берталан Хаваши сообщил, что разговор касался преимущественно европейской интеграции Украины, приема в Венгрии украинских беженцев и «других сфер украинско-венгерского сотрудничества».

По его словам, венгерский премьер заверил в поддержке кандидатского статуса Украины и выступил за «скорейшее устранение бюрократических препятствий на пути членства Украины в ЕС». Орбан будет поддерживать эту позицию и на саммите ЕС 23-24 июня, добавил он в беседе с Зеленским.