Ответом на аннексию украинских территорий могло быть закрытие границ западных стран для всех граждан России, считает президент Украины Владимир Зеленский. В интервью The Washington Post он заявил, что россияне должны «жить в своем мире, пока не изменят свою философию».

Издание отмечает, что критики такого решения считают запрет на въезд для всех россиян несправедливым по отношению к тем, кто покинул страну из-за несогласия с политикой президента Владимира Путина и его решением напасть на Украину. Зеленский утверждает, что такие различия не имеют значения: «Какие бы ни были русские… пусть едут в Россию».

«Они скажут: «Эта [война] не имеет к нам никакого отношения. Все население не может нести ответственность, не так ли? Может. Население выбрало это правительство и не борется с ним, не спорит с ним», — считает Зеленский.