Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что если российские захватчики не выведут войска из Украины без боя, то с ними не о чем говорить.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал на пресс-конференции по итогам Бучанского саммита по справедливости и ответственности за российскую агрессию, в котором приняли участие 47 государств и организаций.

Глава государства напомнил, что в предложенной Украиной формуле мира отражена конкретная последовательность действий, которая «однозначно приведет к окончанию войны», потому что Украина стремится к миру.

Зеленский подчеркнул, что «дипломатический формат» между РФ и Украиной возможен только в случае полного добровольного вывода вражеских войск с нашей территории, ведь за стол переговоров Киев готов садиться только с порядочными государствами.

«А если мы будем силой выбивать их всех до конца — то с такими людьми не о чем говорить в целом. Потому что мы потеряем людей. Будет большое количество жертв. О чем с этими людьми в целом говорить? Они должны быть изолированными, нерукопожатными», — подчеркнул Зеленский.