Зеленский поручил украинцам готовиться к партизанской войне

Журналисты издания “Страна” пришли к выводу, что президент Украины призывает жителей готовиться к партизанской войне. По мнению СМИ, это следует из новой стратегии военной безопасности. В документе сделан упор на поголовную милитаризацию и войну на своей территории.

Журналисты подсчитали, что в новой стратегии 10 раз повторяются слова “движение сопротивления” и 34 раза — “территориальная оборона”.

Новую стратегию Владимир Зеленский утвердил еще в четверг. В ней планы на вступление в НАТО и деоккупацию территории. Российская Федерация названа “военным противником”. В документе также прописано, что Москва представляет угрозу для государственного суверенитета Украины.