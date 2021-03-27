Зеленский поручил украинцам готовиться к партизанской войне

Журналисты издания “Страна” пришли к выводу, что президент Украины призывает жителей готовиться к партизанской войне. По мнению СМИ, это следует из новой стратегии военной безопасности. В документе сделан упор на поголовную милитаризацию и войну на своей территории.

Журналисты подсчитали, что в новой стратегии 10 раз повторяются слова “движение сопротивления” и 34 раза — “территориальная оборона”.

Новую стратегию Владимир Зеленский утвердил еще в четверг. В ней планы на вступление в НАТО и деоккупацию территории. Российская Федерация названа “военным противником”. В документе также прописано, что Москва представляет угрозу для государственного суверенитета Украины.

| 2021-03-27T11:36:28+04:00 27 марта 2021, 12:44|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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