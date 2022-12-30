Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о национальных меньшинствах, который требовался Евросоюзом для дальнейшей евроинтеграции страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Законопроект запрещает дискриминацию национальных меньшинств и гарантирует равные права вне зависимости от культуры и языка. Он обеспечивает право на получение образования на языках нацменьшинств, на свободу выражения взглядов и мыслей. При этом в законе предусмотрено ограничение этих прав, если это нужно для государственной безопасности.