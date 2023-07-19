Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Об этом глава Украинского государства поделился в Twitter.

«Я благодарен Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за решение выделить помощь в приобретении необходимого Украине энергетического оборудования. Эта поддержка дружественного Азербайджана важна для обеспечения устойчивости энергетического комплекса Украины перед лицом последовательных атак агрессора. Мы продолжаем активно работать с нашими партнерами, чтобы подготовить энергосистему Украины к зиме”, – отметил Зеленский.