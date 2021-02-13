Зеленский перепутал Китай и Непал

Президент Украины Владимир Зеленскийперепутал Китай и Непал, поздравляя в своем Twitter жителей КНР с Китайским Новым годом. Как пишет «Страна.ua», на ошибку президента указали пользователи.

«От всех украинцев и от себя лично поздравляю лидера Китая достопочтенного Си Цзиньпина и дружественный народ Китая с Праздником весны», — написал Зеленский. Оказалось, что для иллюстрации публикации политик выбрал фото площади Дурбар в столице Непала Катманду.

Глава государства также выразил надежду на продолжительное сотрудничество Украины и Китая. После того, как подписчики указали на ошибку, публикация была удалена и выложена снова, однако уже без фотографии.

| 2021-02-13T10:35:40+04:00 13 февраля 2021, 12:20|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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