Зеленский перепутал Китай и Непал

Президент Украины Владимир Зеленскийперепутал Китай и Непал, поздравляя в своем Twitter жителей КНР с Китайским Новым годом. Как пишет «Страна.ua», на ошибку президента указали пользователи.

«От всех украинцев и от себя лично поздравляю лидера Китая достопочтенного Си Цзиньпина и дружественный народ Китая с Праздником весны», — написал Зеленский. Оказалось, что для иллюстрации публикации политик выбрал фото площади Дурбар в столице Непала Катманду.

Глава государства также выразил надежду на продолжительное сотрудничество Украины и Китая. После того, как подписчики указали на ошибку, публикация была удалена и выложена снова, однако уже без фотографии.