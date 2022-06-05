Президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину отправился в Запорожье.

Об этом в Instagram сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

На фото из Запорожья кроме президента Владимира Зеленского он также отметил главу ОПУ Андрея Ермака.

Это второй публичный рабочий визит президента за пределы Киевской области с начала полномасштабного вторжения.

Во время рабочей поездки в Запорожскую область президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Зеленский ознакомился с оперативной обстановкой на переднем краю обороны.

Президент пообщался с военнослужащими и вручил им государственные награды и ценные подарки.

«Хочу поблагодарить за большое дело, за вашу службу, за то, что защищаете всех нас, наше государство. Спасибо каждому и каждой. Хочу пожелать здоровья вам и вашим семьям, которые вас поддерживают. Берегите себя», — сказал он.

В рамках поездки глава государства посетил санаторий-профилакторий, где разместили украинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за вооруженной агрессии России.

Зеленский осмотрел лечебные кабинеты, куда они могут обращаться за медицинской помощью, а также жилые помещения.

Он пообщался с переселенцами.

«Понимаю, что все хотят вернуться домой. И это жилье, каким бы оно ни было удобным, нельзя сравнить с собственным домом. Лучше, чем дома, нет нигде», — сказал президент.

Зеленский выразил убеждение, что люди, которые были вынуждены покинуть свои города, обязательно вернутся домой. (УНИАН)