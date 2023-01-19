Президент Украины Владимир Зеленский заявил на «Украинском завтраке» в Давосе, что не совсем понимает, с кем говорить и о чем. «…Я не уверен, что тот президент России, который иногда появляется… телевизионщики поймут, — на хромакее. Он появляется, я не совсем понимаю, что это он. Я не совсем до конца понимаю, что он живой или это он принимает решение, или кто там принимает решение, что за круг лиц», — заявил Зеленский.

Глава Украины подчеркнул, что у него такой информации нет.

…Я не совсем понимаю, как можно пообещать европейским лидерам одно, а на следующий день начать полномасштабное вторжение в государство. Я просто не совсем понимаю, с кем мы имеем дело…», — подчеркнул президент. (unian.net)