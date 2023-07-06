Президент Болгарии Румен Радев аргументирует отказ передать Украине оружие тем, что не хочет ослабить оборонительные возможности своей армии.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым. По его словам, у стран полное взаимопонимание во всех аспектах сотрудничества, однако разный взгляд на оборонную поддержку.

«Он (президент Болгарии) считает — нет, это эскалация давать Украине помощь. А я считаю, что это защита. Это совершенно другая философия. Я не буду критиковать президента, я в гостях, я уважаю ваше государство, я уважаю ваш выбор», — сказал он.

Радев в разговоре с Зеленским пояснил, что не передает помощь, поскольку не хочет уменьшить количество оружия в болгарской армии.

«А я сказал ему откровенно, что вашего оружия, если мы ляжем, а Россия пойдет дальше, не хватит. Не хватит, это просто невозможно. Я не хочу унижать армию Болгарии, но нам нашего оружия тоже не хватало, нам его давали партнеры», — добавил президент.(УНИАН)