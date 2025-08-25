Президент Владимир Зеленский провел встречу со спецпредставителем американского лидера Китом Келлогом.

Об этом стало известно из его соцсетей.

Зеленский в понедельник, 25 августа, провел встречу с Келлогом.

После встречи он подчеркнул важность воплощения всех результатов, достигнутых во время встречи с европейскими лидерами в Вашингтоне.

«Бесспорно, это был успешный саммит, демонстрация подлинного единства между Европой и Америкой. Украина, как всегда, объединяет мир. Мы ценим готовность США быть частью архитектуры безопасности для Украины, и наши команды активно занимаются ее наработкой. Ожидаем, что в ближайшее время будут определены ключевые основы безопасности», – сказал он.

Они обсудили пути влияния на россиян, чтобы «заставить их к реальным переговорам и окончанию войны».

«Санкции, пошлины – все должно оставаться на повестке дня. Мы готовы говорить в формате лидеров. Именно такой формат нужен, чтобы решить ключевые вопросы. Теперь нужна такая же готовность в Москве», – подчеркнул Зеленский.

Также украинский президент отметил, что для Украины и США важно военное сотрудничество, и есть две сильные возможности – соглашение о покупке оружия и соглашение о дронах, которое может значительно укрепить наши арсеналы.

«Сохраняем темп и в работе в рамках PURL. Это важный инструмент закупки американского оборудования за средства партнеров, и сейчас активно работаем над привлечением дополнительных стран», – подытожил он.