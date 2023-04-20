Украине необходимо «что-то большее», чем нынешний формат отношений с НАТО.

Об этом 20 апреля в Киеве на совместном брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы хотим понять, когда Украина будет в НАТО. Также мы хотим гарантий безопасности на этом пути… Мы не готовим альтернативу членству в НАТО и не рассматриваем это как компромисс, – сказал президент – Мы будем в Альянсе. Мы считаем, что это и есть гарантией безопасности для Украины… А пакет гарантий на этом пути, пока мы еще не в Альянсе – вот это мы бы хотели утвердить… в Вильнюсе [на саммите НАТО 11−12 июля]… Мы со своей стороны все подготовим точно».

Зеленский отметил, что Украина ожидает от НАТО «шаги вперед и очень конкретные».

«Мы хотели бы понять для себя, для нашего общества, что Украина будет в НАТО», – подчеркнул президент.

(gordonua.com)