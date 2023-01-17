Премьер-министр Италии Джорджия Мелони до конца зимы посетит Украину с рабочим визитом.

Как заявил Владимир Зеленский для итальянского телевидения, визит Мелони будет уже скоро.

«Она скоро приедет, я не могу сообщить дату, но скоро», – сказал Зеленский.

Президент Украины добавил, что итальянский премьер в своих действиях «чрезвычайно конкретна».

«Ее риторика для меня чрезвычайно понятна. Я вижу Джорджию как проитальянскую, и это самое главное: что она проитальянская и она поддерживает Украину. И она поддерживает общие ценности. Я очень жду ее приезда с официальным визитом в Украину», – подчеркнул Зеленский.