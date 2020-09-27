Заявление Русской общины Азербайджана

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, от имени этнически русских граждан Азербайджана Республиканский Совет Русской общины Азербайджана 27 сентября 2020 года распространил заявление в связи с очередной провокацией Армении вдоль всей линии фронта.

В заявлении говорится: «27 сентября около 06:00 вооруженные силы Армении, осуществив масштабные провокации, подвергли интенсивному обстрелу позиции Азербайджанской армии вдоль всей линии фронта и населенные пункты, расположенные в прифронтовой зоне из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра. Вооружённые силы Армении, грубо нарушив режим прекращения огня, обстреляли позиции Азербайджанской армии вдоль линии фронта, села Гапанлы Тертерского района, села Чираглы и Орта Гервенд Агдамского района, сел Алханлы и Шукюрбейли Физулинского района и села Джоджуг Марджанлы Джебраильского района. В результате интенсивных обстрелов, среди мирного населения имеются убитые и раненые. В свою очередь, объектам гражданской инфраструктуры был нанесен серьезный урон.

В целях пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности мирного населения, командование Азербайджанской армии приняло решение начать контрнаступательную операцию войск по всему фронту. По подтверждённой информации, освобождены села Гараханбейли, Гервенд, Юхары Абдулрахманлы и Кянд Горадиз Физулинского, а также Бейюк Марджанлы и Рюзгар Джебраильского районов Азербайджана.

Мы — этнически русское население Азербайджана, решительно осуждаем агрессивные действия армянского руководства, направленные на эскалацию конфликта и попытку захвата новых территорий суверенного Азербайджанского государства.

Этнически русские граждане страны полностью поддерживают позицию и действия Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в отношении ситуации на линии фронта и в целом к процессу по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Мы благодарны нашей армии, нашим храбрым военнослужащим за стойкость и мужество! Вне зависимости от ситуации русское население Азербайджана, как и в начале 90-х, всегда готово встать плечом к плечу с азербайджанским народом, с нашими братьями и защищать нашу Родину до конца, отстаивая право на нерушимость границ Азербайджана!

Более 25 лет Азербайджан, его руководство старается урегулировать армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт мирным путём, на основе уважения суверенитета и территориальной целостности в рамках международно-признанных границ.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что продолжающаяся военная агрессия Армении против Азербайджана, присутствие вооруженных сил Армении на оккупированных территориях Азербайджана являются основной угрозой региональному миру и стабильности. Звучали призывы к международным организациям — ООН, ОБСЕ и её Минской группе, Европейскому сообществу, а также ряду миротворческих организаций призвать к ответственности Армянское руководство за повторяющиеся попытки дестабилизировать весь переговорный процесс. Июльская военная провокация Армении в товузском направлении стала очередным примером того, как официальный Ереван, нарушая все международные договорённости, стремится разрушить переговорный процесс и нацелено расширяет зону конфликта, атакуя в направлении официальной границы, вдали от Нагорного Карабаха и 7-и прилегающих районов, находящихся под незаконной армянской оккупацией.

К сожалению, никаких жёстких призывов к военно-политическому руководству Армении не последовало, и сегодня очередная провокация Армении привела к началу крупномасштабных военных действий и гибели как военных, так и мирных жителей.

Вооружённый конфликт, развязанный преступным руководством Армении, длится на территории независимой и суверенной Азербайджанской Республики уже более 30 лет. С целью оправдать свои оккупационные действия и пустить пыль в глаза международным структурам, Армения создала никем не признанный сепаратистский режим в Нагорном Карабахе. И как следствие, изгнание сотен тысяч азербайджанцев со своих земель, трагедия города Ходжалы, зверские убийства мирных людей, варварские уничтожения национальных богатств и исторических памятников Азербайджана.

Русская община Азербайджана призывает международные структуры перестать вести политику двойных стандартов, и оказать должное давление на Армению, страну-агрессора, действия которой могут поставить под угрозу стабильность всего региона».