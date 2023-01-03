Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменчивая погода, в основном без осадков. Южный ветер вечером сменится умеренным северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 5-7° тепла, днем 10-15° тепла, ночью в Баку 5-7 ° тепла, днем 13-15 ° тепла. Атмосферное давление упадет с 772 мм рт.ст. до 765 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 50-60%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. В некоторых местах ожидается туман, западный ветер временами усилиться.

Температура воздуха ночью составит от 1°мороза до 4° тепла, днем 10-15° тепла, ночью в горах будет 0-5° мороза, днем 5-10° тепла, местами до 3° мороза.