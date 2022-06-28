Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на среду, 29 июня.

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков, будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-24°, днем — 30-33° тепла. В Баку ночью — 22-24°, днем — 30-32° тепла. Атмосферное давление ниже нормы — 756 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха — 50-60%.

В большинстве районов Азербайджана завтра в основном без осадков. Однако в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы, кратковременные дожди. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 20-24°, днем — 33-38° тепла, в горах ночью — 7-12°, днем — 18-23° тепла.