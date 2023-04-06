Обнародован прогноз погоды на 7 апреля.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в течение дня без осадков. Однако ночью и утром местами возможен дождь, ветер северо-западный.

Температура воздуха составит ночью 7-10° тепла, днем 15-19° тепла. Атмосферное давление составит 760 мм рт. ст., относительная влажность воздуха – 70-80%.

В районах Азербайджана местами прогнозируются осадки, в отдельных местах интенсивные, грозы, град, в высокогорной местности возможен снег. К вечеру осадки постепенно прекратятся. Местами туман, ветер восточный.

Температура воздуха составит ночью 8-11° тепла, днем 18-21° тепла, в горах ночью 0-4° тепла, днем 4-7° тепла.