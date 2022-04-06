Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, дожди, утром местами прогнозируются ливни, порывистый северо-западный ветер к вечеру стихнет, сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 7-9, днем — 13-15 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 764 до 761 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 65-75 процентов.

Завтра в районах Азербайджана ожидаются дожди, местами ливни, грозы, град, в горах — снег, порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 6-11, днем — 13-18, в горах ночью — 0-5, днем — 5-10 градусов тепла.