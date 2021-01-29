Завтра в Баку будет дождливо

30 января в Баку и на Абшеронском полуострове в течение дня временами будут дождь, местами ливни. Будет дуть северо-западный ветер.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба,температура воздуха в Баку и на Апшеронском полуострове ночью составит 2-4 градуса, днем — 6-8 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба, относительная влажность — 80-90%.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди, в горных и предгорных районах снег, будет дуть западный ветер, местами будет туман.

Температура воздуха ночью 0-4, днем 6-9 градусов тепла, в горах ночью от 3 до 2 градусов мороза, днем 0-3 градуса мороза.

Несмотря на то, что 30 января на Абшеронском полуострове установится спокойная погода, что благоприятно для метеочувствительных людей, повышенная влажность воздуха может вызвать у некоторых людей дискомфорт.