Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 5 мая.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове будет переменчивая облачность, в основном без осадков. Утром местами ожидаются кратковременные дожди и туман.

Юго-восточный ветер вечером сменится умеренным северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 11-14°, днем — 19-22° тепла. В Баку ночью будет 12-14°, днем — 20-22° тепла. Атмосферное давление понизится с 760 мм до 755 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-65%.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозы и дожди, которые в отдельных местах будут интенсивными, вероятен град. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 8-13°, днем — 20-25° тепла, в горах ночью — 2-6°, днем — 7-12° тепла.