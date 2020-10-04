Завтра в Азербайджане местами будет дождливо

Национальная служба гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов обнародовала прогноз погоды в Азербайджане на 5 октября.

В Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, пасмурная погода, умеренный северо-восточный ветер. Ночью и утром в отдельных местах ожидаются кратковременные дожди, утром — слабый туман.

Температура воздуха на Абшероне составит ночью 14-16, днем — 21-24, в Баку ночью — 14-16, днем — 21-23 градуса тепла.

Атмосферное давление повысится с 765 до 769 мм ртутного столба, относительная влажность — 60-70%.

В некоторых районах Азербайджана прогнозируются грозы, дожди, местами ливни, в высокогорье — снег, порывистый восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 13-17, днем — 18-23, в горах ночью — 2-6, днем — 8-11 градусов тепла.